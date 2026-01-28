Trump machte Stimmung gegen sie: US-Abgeordnete Omar in Minneapolis attackiert

US-Präsident Trump griff die linke Abgeordnete aus Minneapolis immer wieder heftigst an. Inmitten der angespannten Lage wird Ilhan Omar nun bei einer Rede attackiert.
Die prominente demokratische US-Abgeordnete Ilhan Omar ist bei einem Auftritt in Minneapolis von einem Mann aus dem Publikum angegriffen worden. Omar forderte angesichts des brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte des Bundes in der Stadt gerade den Rücktritt von Heimatschutzministerin Kristi Noem, als der unbekannte Täter plötzlich aufstand, auf sie zu ging und sie mit einer nicht zu erkennenden Substanz anspritzte.