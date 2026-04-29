Demokratie und «Personenkult»: Der omnipräsente Präsident

Die Präsenz von Trumps Name und Abbild in den USA wächst rasant – ob an Gebäuden, auf Nationalpark-Jahreskarten oder bald: in Reisepässen. Was das über den Zustand der amerikanischen Demokratie sagt.
Washington - Wenn man im Herzen von Washington unterwegs ist, springt einem Donald Trumps Gesicht an mehreren Ecken förmlich entgegen: Auf meterlangen Bannern prangt der US-Präsident mit ernster Miene an Regierungsgebäuden – vor dem Justizministerium etwa gepaart mit der Parole "Make America Safe Again" ("Macht Amerika wieder sicher").