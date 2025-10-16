Demokratie in Schopfheim: „Wutbürger wieder ins Boot holen“

Beim „Ratschlag Demokratie“ haben acht Bürger in Schopfheim über den Erhalt der Demokratie diskutiert.
Geäußert wurde der Wunsch, dass die Bürger bei den Entscheidungen der Kommunalpolitik mehr mitbestimmen dürfen. Acht Bürger haben am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Volkshochschule darüber diskutiert, wie die Grundwerte und der Rechtsstaat gerettet werden können. Eingeladen waren auch Gemeinderäte. Kai Horschig, Sven Hendrik Wünsch (beide Freie Wähler) und Gisela Schleidt (Grüne) nahmen sich Zeit, um mit den Bürgern zu diskutieren.