Demokratie auf dem Stundenplan: CDU-Bundestagsabgeordneter Mack diskutiert mit Schülern am Horber Gymnasium

CDU-Abgeordneter Klaus Mack diskutiert am Horber Martin-Gebert-Gymnasium mit Neuntklässlern über Alltag im Bundestag, Kompromisse in Koalitionen und Themen von Rente bis Windkraft.
Gemeinschaftskunde einmal anders: Wie wird politische Arbeit im Alltag tatsächlich umgesetzt? Wie sieht der Tagesablauf einer Abgeordneten aus? Und welche Zukunftsvorstellungen vertreten die Parteien für junge Menschen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich die Neuntklässler des Martin-Gebert-Gymnasiums in Horb im Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Calw/Freudenstadt, Klaus Mack.