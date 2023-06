Eine Woche lang machten die Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung für den Klimaschutz mobil. Mit einer Demo endete das Camp in der Villinger Innenstadt.

Die Demonstration der Fridays for Future-Bewegung stellte den Abschluss der Aktionswoche dar. In der gesamten Woche protestierten die Aktivisten für den Klimaschutz und kamen an ihren Ständen in der Villinger Innenstadt mit vielen verschiedenen Menschen ins Gespräch.

Auch zu der Demo erschienen einige Aktivisten. Eine solche Aktionswoche gab es bereits 2019. Damals veröffentlichte die Gruppe eine Liste mit Forderungen an den Gemeinderat. Dies hatte zur Folge, dass die Stadt den Klimanotstand ausrief. Doch seitdem habe die Verwaltung wenig getan, um das angestrebte 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. „Wir sind noch weit entfernt vom richtigen Weg“, so ein Demonstrant.

Aktivisten auch in den Ferien aktiv

Aufgrund dessen hat die Gruppe nun erneut eine Aktionswoche organisiert und die Forderungen von 2019 überarbeitet. Auch in diesem Jahr war die Woche ein Erfolg: Die Aktivisten kamen mit Menschen verschiedenster Altersgruppen ins Gespräch. Zwar mussten sie auch mit Kritik und Pöbeleien zurechtkommen, das gehöre in einer Demokratie allerdings dazu, meint einer der Aktivisten. Den Kritikern wollen sie beweisen, dass es ihnen nicht ums Schuleschwänzen geht. Da sie auch jetzt in den Ferien eine ganze Woche lang demonstrieren, zeige, dass sie es für die Zukunft tun, betont Mitorganisator Elias Wenzler.

Ihre Forderungen an den Gemeinderat hat die Gruppe in drei Kategorien unterteilt: Allgemeines, Energie und Verkehr. Diese sind auf Villingen-Schwenningen zugeschnitten. Unter anderem fordert die Bewegung einen kostenfreien ÖPNV und den Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Des weiteren sollen alle städtischen Projekte auf Klimafolgen geprüft werden. „Die jetzigen Pläne reichen nicht aus“, betonen die Demonstranten. Ebenfalls unterstütze die Verwaltung den Lückenschluss in der Region, was der Ausrufung des Klimanotstandes entgegen stehe. Bundesweit fordert die Bewegung, dass die Kohle unter dem abgerissenen Dorf Lützerath unter der Erde bleibt.

Proteste gegen das Gefühl der Hilflosigkeit

Wenzler ist seit der ersten Aktionswoche Teil der Bewegung. Der Klimawandel sei eine globale Krise, die unglaublich existenziell sei. Proteste wie diese würden dem Gefühl der Hilflosigkeit entgegenwirken. „So ist es möglich, etwas zu machen und mit Leuten zu sprechen“, erklärt er. Demonstrationen geben ihm in dieser Krise unglaublich Hoffnung, sagt Wenzler. Er möchte den Menschen mit den Protesten zeigen, wofür sie stehen und wie viele sich in der Stadt für den Klimaschutz einsetzen. Das Ziel sei nicht, alle Menschen von ihrer Meinung zu überzeugen, sondern sie zum Reflektieren anzuregen, so Wenzler.

Unter den Demonstranten war auch Fabian Braun, der bei der nächsten Gemeinderatswahl für die Grünen antreten wird. Da es ihm wichtig ist, sich für das Klima einzusetzen, ist er Teil der Bewegung.