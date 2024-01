Demo in Schramberg: Neuer Protest an B 462

Neuer Protest an B 462

Demo in Schramberg

Im Bereich Hunselbach zwischen Schramberg und Schiltach waren am Freitagabend schwere Gefährte – neben Traktoren der Landwirte kamen diesmal auch Lastwagen von Transportunternehmen aus der Region zum Protest und Mahnfeuer gefahren. Die direkten Auswirkungen auf den Verkehr waren zunächst eher gering, aber die Symbolkraft war nicht zu übersehen. So hupten viele Autofahrer den Demonstrierenden unterstützend zu. Die Zahl der Protestierenden stieg im Verlauf des Abends auf etwa 150 bis 200 Menschen an.