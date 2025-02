1 Vor einem Jahr gab es eine Kundgebung auf dem Longwy-Platz.(Archivbild) Foto: Thomas Fritsch

Drei Jahre ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Daran will der Arbeitskreis Ukraine Hilfe Nagold erinnern – mit Aktionen in Nagold und Stuttgart.









Am 24. Februar jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine. Aus diesem Anlass will der Arbeitskreis Ukraine Hilfe Nagold mit seiner Sprecherin Anna Weinbender in Nagold erneut ein Zeichen der Unterstützung und Solidarität mit der Ukraine setzen.