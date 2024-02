Demo in Empfingen: Veranstalter bleiben weiter Mysterium

1 Ein Protestkorso fuhr durch Empfingen. Die Polizei vermeldete, dass der Protest friedlich ablief. Foto: Baiker

Ein Protestkorso aus Autos und einzelnen Traktoren zog sich am Samstag durch Empfingen, vor allem, um dem Unmut über die Bundesregierung Luft zu machen. Die Initiatoren geben sich selbst bei der Demonstration nicht zu erkennen.









Wer die Demonstration in Empfingen unter dem Motto „Es geht uns alle an! Gemeinsam stark!“ am Samstag nun organisiert hat, bleibt weiterhin im Dunkeln. Schon im Vorfeld gaben sich die Organisatoren nicht öffentlich zu erkennen – und auch auf der Demo in Empfingen möchten die Sprecher sich nicht benennen. „Wir sind ein Team, eine Gemeinschaft. Da braucht es keine Namen“, sagt einer der Sprecher bei der Demonstration. „Wir wollen keine Namens-Nennung“.