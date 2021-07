Demo in Dotternhausen

2 Rund 150 Teilnehmer haben sich an der Demonstration in Dotternhausen gegen die Firma Holcim und die Zementproduktion beteiligt. Foto: Breisinger

Mit 150 Teilnehmern hat die vom Aktionsbündnis Zement Zollernalb-Tübingen-Reutlingen initiierte Kundgebung auf dem Besucherparkplatz des Zementproduzenten Holcim in Dotternhausen am Samstag großen Zuspruch gefunden. Aktivisten der Gruppe "Ende Gelände" hatten am Morgen die Zufahrt zum Werk blockiert.

Dotternhausen - Die Dotternhausener Mitorganisatorin Beate Zöld bemängelte den Ansatz von Holcim, "Gewinnmaximierung zum Nachteil der Anwohner zu betreiben", und das "Greenwashing" seitens der Marketingabteilung. Sie bedankte sich bei jedem, der mithelfe, den "Umweltskandal aufzudecken". "Uns stinkt es gewaltig", sagte Zöld, die den Disput mit Holcim mit dem Kampf zwischen "David und Goliath" verglich.

Michael Schilling von Attac Tübingen meinte, dass Holcim die "Region vergiften" würde. Er prangerte die zu hohen CO2-Emissionen an; an den neuesten Forschungen zur Reduzierung dieser würde sich das Unternehmen im Gegensatz etwa zum Konkurrenten Heidelberg Zement nicht beteiligen. Bei der zur Zementherstellung unerlässlichen Verbrennung bei "irre hohen Temperaturen von 450 Grad Celsius werden hochgiftige Substanzen freigesetzt, die von Holcim nicht gefiltert werden", ergänzte Schilling. Zudem monierte er den "arroganten, herablassenden Umgang" des Unternehmens mit den Dotternhausener Bürgern. Die angeblich nur modernisierte, letzten Endes aber neue Seilbahn sei ohne Umweltverträglichkeitsprüfüng gebaut worden, sie sei nicht wie versprochen leiser sondern noch lauter, so dass die Anwohner mit massiven Beeinträchtigungen zu kämpfen hätten.

Durch das Geschaftsgebaren von Holcim werde laut Schilling des Weiteren der "Plettenberg zerstört" und die "Natur unwiederbringlich kaputt gemacht", die Überschwemmungsgefahr würde steigen. Es sei für Holcim Zeit, den mit dem Zementwerk erzielten Gewinn in die hiesige Infrastruktur und den sozialen Strukturwandel zu investieren. "Wo bleiben die Politik und das Regierungspräsidium und sagen Stopp?", nahm Schilling die ausführenden Organe in die Pflicht.

Hans-Ulrich Brändle von der Organisation "Health for Future", einem Zusammenschluss von medizinischem Fachpersonal, bezeichnete die auch durch Holcim verursachte Luftverschmutzung als "die größte Umweltkatastrophe" überhaupt. Rund 63 000 Menschen würden allein in Deutschland jedes Jahr daran sterben.

Siegfried Gack von "ZAK³" ging auf die zahlreichen internationalen Verfehlungen des Konzerns Lafarge-Holcim ein. Laut Nachforschungen von Greenpeace Schweiz habe es weltweit 122 Fälle von Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen gegeben. "Lokale Gesetze werden von Holcim missachtet, internationale Standards werden nicht eingehalten, mitunter fehlen die Bau- und Betriebsgenehmigungen, und in Uganda arbeiten Kinder und Jugendliche in den zum Rohstoffabbau dienenden Steinbrüchen, in Syrien gab es Absprachen mit bewaffneten Truppen, um die Produktion beizubehalten", präzisierte Gack.

Norbert Majer vom Verein für Natur und Umwelt Zollernalb (NUZ) versprach, weiterhin "Druck auf die Behörden" auszuüben.

Schon lange vor der Kundgebung, die zur symbolträchtigen Zeit "Fünf vor Zwölf" begann, blockierten 20 Aktivisten der Tübinger Gruppe "Ende Gelände" die Zufahrt von Holcim. "Wir waren hier, um Zement als Klimakiller zu entlarven. Die Zementproduktion muss enden, jede weitere Tonne CO2 heizt die Klimakrise weiter an, und der Plettenberg muss bleiben. Die Zerstörung eines einzigartigen Naturraums für die Interessen eines Großkonzerns ist grundlegend falsch", erörterte deren Sprecherin Marlene Groß die Gründe für die Blockade.