1 Erwin Feucht (links) und Alexander Maute sind federführend bei der Kundgebung für Zusammenhalt und Solidarität. Foto: Reich

"Einstehen für Zusammenhalt und Solidarität – mit Anstand, Abstand und Maske" ist der Titel einer Kundgebung, die am Donnerstag, 27. Januar, auf dem Balinger Marktplatz stattfindet. Veranstalter sind die Kreisverbände der Grünen und der SPD.















Balingen - "Wir gehen auf die Straße für Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind", sagt Alexander Maute, der SPD-Kreisverbandsvorsitzende. Das Wohl anderer sei gerade inmitten einer gefährlichen Pandemie wichtig. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist den Veranstaltern der Kundgebung ein zentrales Anliegen. Wichtig ist ihnen, dass sie eine friedliche Bewegung sind, die keine Konfrontation sucht. "Wir sind nicht gegen etwas, wir sind für etwas", betont Maute.

Solidarität soll gezeigt werden

Eine unabhängige Presse ist für das Aktionsbündnis, das auch die Unterstützung von Gewerkschaften und Kirchen hat, ebenso bedeutend, wie die Solidarität mit Krankenhaus- und Pflegepersonal, Mitarbeitern der Feuerwehr, der Rettungsdienste und der Polizei. Das Bündnis legt Wert darauf, die Ansichten Andersdenkender zu akzeptieren und ihnen ihre verfassungsrechtlichen Grundrechte einzugestehen – solange ihr Tun nicht gegen Recht und Ordnung verstößt und Mitmenschen in Gefahr bringt. Die Umgehung gesetzlicher Vorschriften sollte nicht verharmlost werden. "Unser Kompass richtet sich am Grundgesetzt aus", heißt es.

"Keine parteipolitische Aktion"

Maute hat auch mit anderen Kreisverbänden Kontakt aufgenommen und sie um Unterstützung gefragt. FDP und Freie Wähler setzen eher auf Online-Aktionen, um "nicht in Präsenz zu polarisieren", wie Maute es ausdrückt. Der CDU-Kreisverband will sich noch beraten. Wobei Maute betont: "Es soll keine parteipolitische Aktion sein." Vielmehr würden sie sich freuen, wenn auch Vereine, Verbände und Institutionen mit ins Boot geholt werden können.

Versammlung ist angemeldet

Die angemeldete Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 27. Januar, um 19 Uhr auf dem Balinger Marktplatz. Nachdem die Veranstalter auf der Bühne ihre Thesen vorgestellt haben, gibt es eine kleine Rednerliste. Dabei kommen Bürger, beispielsweise aus dem Pflegebereich zu Wort. "Das soll die Vielfalt zeigen", sagt Erwin Feucht von den Grünen. Sein Wunsch: "Die Leute sollen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, denn wir denken, wir sind die Mehrheit."

Zur finanziellen Unterstützung der Veranstaltung können am kommenden Samstag, 22. Januar, von 8 bis 12 Uhr an einem Stand auf dem Balinger Wochenmarkt all jene eine Kerze kaufen, die nicht an der Kundgebung teilnehmen können. Die Kerzen werden dann mit einer Banderole mit dem Namen des Spenders versehen und bei der Veranstaltung am Donnerstag angezündet. Alle, die vor Ort teilnehmen, sollen eigene Kerzen mitbringen.

Corona-Gräben überwinden

"Die Stadt Balingen kommt uns sehr entgegen", betont Maute. Und sagt: "Wir denken an morgen. Die Corona-Pandemie wird vorübergehen und uns als Gesellschaft zurücklassen. Nachbarn, Kollegen und Familien, die sich während der Pandemie entzweit haben, werden wieder zueinander finden müssen. Beginnen wir schon heute damit, aufeinander zuzugehen und Gegensätze zu überwinden. Daran wollen wir erinnern und daran wollen wir mitwirken."