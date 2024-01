Demo gegen Rechts in Rottenburg: OB Neher sieht Parallelen zwischen Nazi-Zeit und heute

Demo gegen Rechts in Rottenburg

1 Rund 5000 Demonstranten kamen zur Kundgebung gegen Rechts auf den Eugen-Bolz-Platz in Rottenburg. Foto: Baum

„Menschenrechte statt rechte Menschen“, „Nazis raus“ oder „Ekelh-afD“ war auf den Plakaten und Transparenten zu lesen, die die Demonstranten zur Rottenburger „Demo gegen Rechts“ mitgebracht hatten.









Mehr als 5000 Menschen, darunter allein rund 3000 Schüler der Rottenburger Schulen fanden sich ein zur Kundgebung am Dienstag auf dem Eugen-Bolz-Platz. Auch Bundestagsabgeordnete nahmen an der Demo gegen Rechts teil, darunter etwa Martin Rosemann (SPD) oder Annette Widmann-Mauz (CDU). Auch Regierungspräsident Klaus Tappeser mischte sich mit seiner Frau Priska unter die Demonstranten. Die Demonstration verlief ruhig, Polizei und Ordnungsamt sorgten für einen geregelten Ablauf, auch am Ende der Kundgebung, als sich die Menschenmenge auflöste.