1 Auf der B 33 bei Villingen ist am Freitag eine Fahrraddemo geplant. Es wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet. Foto: Eich/Archiv

Die Verkehrsteilnehmer auf der B 33 müssen sich am Freitag auf erhebliche Behinderungen gefasst machen. Grund ist eine Fahrraddemo.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Die Klima- und Umweltaktivisten von "Fridays for Future" (FFF) gehen auf die Straße – doch dieses Mal nicht in der Innenstadt.

Was ist der Hintergrund der Demonstration?

Anlass der Demo ist nach Angaben von FFF "die weiter eskalierende Klimakrise, die benötigte Energieunabhängigkeit sowie die Planung des Lückenschluss der B 523". In einer Mitteilung wird Aktivist Jonathan Kühner zitiert: "Wir müssen aufhören heute noch Straßen zu bauen, sie sind keine langfristig zukunftsfähige Infrastruktur. Wer jetzt Straßen baut wird noch mehr Autos bekommen." Gefordert wird ein Ausbau der Radwege und des ÖPNV. Man wolle deshalb mit einer Fahrraddemo auf der Bundesstraße ein Zeichen setzen und insbesondere gegen den Lückenschluss der B 523 zur B 33 vorgehen. Auch deshalb, weil der Bundesverkehrswegeplan die Umweltbetroffenheit des Projektes als hoch ansieht. Drei Viertel der geplanten Trasse liegen demnach innerhalb eines Naturparks.

Wie wird die Demonstration verlaufen?

Laut Polizei ist (nach derzeitigem Stand) der Beginn um 16 Uhr am Villinger Bahnhof geplant. Über die Schwenninger Straße soll es auf die B 33 in Richtung Mönchweiler gehen. Der Demonstrationszug verlässt dann an der Berliner Straße die Bundesstraße. Über die Richthofen- und Waldstraße geht es in den Innenring. Dort werden die Demonstrationsteilnehmer eine Runde um die Stadt fahren, ehe es über die Rietstraße in die Innenstadt geht. Gegen 18.30 Uhr ist auf dem Latschariplatz der Abschluss geplant. Die Veranstalter rechnen mit etwa 100 Teilnehmern.

Welche Behinderungen wird es für die Verkehrsteilnehmer geben?

Die Polizei begleitet und sichert den Zug, auf den jeweiligen Streckenabschnitten wird es zu erheblichen Behinderungen kommen. Auf der B 33 wird im Bereich Villingen die Fahrtrichtung Bad Dürrheim gesperrt, damit die Fahrraddemo keinen Gegenverkehr hat. In Richtung Mönchweiler werden die Verkehrsteilnehmer laut Organisatoren hinter den Radfahrern herfahren – natürlich mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit. Es wird daher empfohlen die gesamte Demonstrationsstrecke weiträumig zu meiden.