1 Aktivisten von "Fridays for future", hier bei einer früheren Demo, wollen am Freitag in Villingen gegen das Vorgehen in Lützerath demonstrieren. Foto: Heinig/Archiv

Das Dorf Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler wird geräumt. Klimaaktivisten sind auf den Barrikaden. Auch in Villingen wird zur Demo aufgerufen.















Villingen-Schwenningen - "Fridays for Future" will in Villingen an diesem Freitag, 13. Januar, demonstrieren. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bahnhof in Villingen, heißt es in einer Mitteilung.

"Unter dem Motto #LütziBleibt rufen wir als Fridays for Future deshalb ab sofort überall in Deutschland zu Streiks auf, um eine sofortige und energische Energiewende und eine Politik, die nicht länger Konzerninteressen über Klimaschutz und Menschenleben stellt zu fordern", so die Klimaaktivisten.

Seit einer Woche seien nun Polizeikräfte in Lützerath vor Ort, um die Aktivisten aus dem Dorf zu entfernen, damit der Konzern RWE seine Interessen verfolgen kann, heißt es weiter. "Die Zerstörung Lützeraths steht dafür, dass die Verantwortlichen der Regierung die Interessen eines Wirtschaftsunternehmens über den Klimaschutz und die Einhaltung des 1,5 Grad Zieles stellen."