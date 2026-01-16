Demenzschulung in Schopfheim: Orientierung beim Umgang mit Kranken

Diakonie und Caritas bieten erstmals in Schopfheim eine Demenzschulung an. An zehn Abenden erfahren Männern und Frauen wie man mit Menschen mit dieser Erkrankung umgehen sollte.
In Deutschland leben nach epidemiologischen Schätzungen rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Eine Schulung der Diakonie, der Caritas und der AOK widmet sich dieser Krankheit nun in ausführlicher Form. Ab 3. Februar erklären Experten in Schärers Au, Hauptstraße 294,wie eine Demenzerkrankung verläuft, wie man Menschen mit Demenz verstehen kann, sie beschäftigt, betreut und pflegt und wie man auch für sich sorgt, wenn man sich um einen demenzerkrankten Partner kümmern muss. Die Vorträge beginnen um 18 Uhr und dauern 90 Minuten, an zwei Terminen schließt sich ein weiterer Vortrag an. Die Teilnahme an der Demenz-Schulung ist kostenfrei, man muss sich aber bei Dagmar Stettner anmelden unter Tel. 07622/69 75 96 33 oder per E-Mail an seniorenbuero@schopfheim.de. An der Schulung können maximal 20 Personen teilnehmen.