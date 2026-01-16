Demenzschulung in Schopfheim: Orientierung beim Umgang mit Kranken

Der Kurs endet am Dienstag, 21. April, mit einem Vortrag von Melanie Mühlhäuser, die erzählt, wie man einfühlsam kommuniziert (nicht nur mit Menschen mit Demenz). Informiert wird am letzten Tag auch über das Leistungsangebot der Pflegeversicherung. Der Schulungsteilnehmer bekommt, wenn er maximal zweimal gefehlt hat, ein Zertifikat, das er vorzeigen kann, wenn er als Alltagsbegleiter arbeiten will. „Der Teilnehmer weiß nach der Schulung, welche Hilfen er bekommen kann und welche Unterstützungsangebote es gibt“, sagt Dagmar Stettner. Die ersten Demenzschulungen fanden in Lörrach in Kooperation mit der Volkshochschule statt, in Fröhnd wurden sie veranstaltet mit der Bürgerhilfe, in Weil am Rhein mit dem „Quartier in Weil“, und im Kleinen Wiesental im Rahmen des Projekts „Im Tal leben - im Tal bleiben“, erzählt Dagmar Stettner. Bis zu vier Schulungen werden pro Jahr angeboten. Die Schulung ist für Männer und Frauen, die einen dementen Angehörigen haben, sinnvoll, denn sie erfahren, wie man mit einem Dementen umgehen sollte und auch, was sie falsch gemacht haben. Anzeichen für eine Demenzerkrankung sind Störungen des Kurzzeitgedächtnisses, der Konzentration oder der Orientierung über längere Zeit.