Demenz-Theater in Lahr: Die Zuschauer dürfen’s besser machen

1 Das Stück „Der 52. Hochzeitstag“ begeisterte rund 140 Besucher. Foto: Stadt/Meyer

Die Aufführung von „Der 52. Hochzeitstag“ stieß im Schlachthof vor voll besetztem Saal auf große Resonanz. Die Schauspieler ließen die Situationen im Stück bewusst eskalieren, um später mit dem Publikum Verbesserungsvorschläge zu suchen.









Die Geschichte des Stücks „Der 52. Hochzeitstag“ hat es in sich: Dr. Hubert Schreiner, ehemaliger Geschäftsführer, leidet an Demenz. Obwohl seine Frau Gerda oft an ihre Grenzen stößt, versucht sie, die Situation nach außen zu verharmlosen. Anlässlich ihres 52. Hochzeitstages lädt Gerda ihre Kinder ein. Die geplante Feier, die auch dazu dienen sollte, den Familienfrieden wiederherzustellen, löst zahlreiche schwelende Konflikte aus. Das Theaterstück endete mit einem herausfordernden Schluss und vielen offenen Fragen.