Demenz im Landkreis Calw: Wenn das Vergessen beginnt, ändert sich alles

Was tun, wenn die Erinnerungen verblassen? Wenn jemand von einem auf den anderen Momenten nicht mehr weiß, wo er ist oder hinwollte? Wenn die Namen zu einem Gesicht fehlen? Demenz verändert alles – für den Betroffenen und seine Angehörigen. Genau deshalb ist es so wichtig, dass sie gleich bei der Diagnose Informationen an die Hand bekommen und Tipps, wo sie Hilfe finden. Dort setzt ein neues Projekt des Kreisseniorenrats Calw an.

„Es ist eine zukunftsverändernde Diagnose“, sagt Sabine Fels. Und trotzdem: „Es gibt noch viel Zukunft, auch gemeinsame Zukunft.“ Fels ist Fachbeirätin Demenz im Kreisseniorenrat Calw. Außerdem ist sie für die Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg tätig. Vor ihrem Ruhestand verantwortete sie dort die Öffentlichkeitsarbeit, inzwischen befasst sie sich mit der Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

Zwei Flyer bündeln Infos

Für das neue Projekt arbeiten die Alzheimer-Gesellschaft und der Kreisseniorenrat zusammen: Zwei neue Flyer sollen in allen Hausarztpraxen im Landkreis Calw zu finden sein. Denn oftmals sind es die Allgemeinmediziner, die ihren Patienten die Diagnose Demenz mitteilen.

Der eine Flyer ist eine Checkliste für Angehörige von Betroffenen. Darin finden sich Fragen wie: Wissen Sie Bescheid über mögliche Therapien und Behandlungen? Kennen Sie eine Demenzberatungsstelle in ihrer Nähe? Oder Betreuungsangebote vor Ort?

Wer die Fragen für sich beantwortet, der bekommt einen guten Überblick über alle möglichen Aspekte: über die medizinische Versorgung, aber auch rechtliche Fragen, Hilfsangebote oder finanzielle Unterstützung. Außerdem wird auf die Beratung der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg verwiesen – denn das macht die Hauptaufgabe des Vereins aus. Die Beratungszahlen steigen laut Fels seit Jahren

Der zweite Flyer informiert über die Alzheimer-Gesellschaft und deren Broschürenreihe zum Thema. Mitglieder des Kreisseniorenrats (KSR) waren in den vergangenen Monaten damit beschäftigt, 89 Praxen in den Kommunen im Landkreis Calw zu besuchen, und dort die neuen Infomaterialien zu überreichen – alle Hausarztpraxen, aber auch niedergelassene Psychiater und Neurologen. Diese Abdeckung des ganzes Landkreises gibt es so zum ersten Mal in Baden-Württemberg, berichtet Sabine Fels. „Die Reaktion darauf ist ausgesprochen positiv.“ Immer wieder hätten die KSR-Mitglieder in den Praxen zu hören bekommen: „Genau das brauchen wir!“ Aus ihrer Erfahrung weiß Sabine Fels, dass das Bild der Demenz in der Gesellschaft immer noch von Vorurteilen geprägt ist. Deshalb würden sich viele nicht trauen, die Erkrankung öffentlich zu machen. Doch genau dazu möchte die Simmozheimerin Betroffene ermutigen. Zumal deren Zahl stetig steigt – als Folge der immer höheren Lebenserwartung. In der Bundesrepublik lebten laut Deutscher Alzheimer-Gesellschaft Ende 2023 rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. In Baden-Württemberg waren es zum selben Stichtag 220 000 Betroffene im Alter von 65 Jahren und älter. Das zeigt, wie weit verbreitet die Erkrankung ist.

Fels’ Rat an Bekannte von Betroffenen lautet deshalb: „Das Allerwichtigste ist: offen zu bleiben und sich nicht zurückzuziehen.“

Tipps fürs Leben mit Demenz

Definition

Demenz ist der Oberbegriff für demenzielle Erkrankungen, Alzheimer die am weitesten Form der Demenz.

Was tun?

Demenz betrifft (fast) alle: nicht nur Menschen, die an der Krankheit leiden, und ihre Angehörigen. Betroffen sind auch Bekannte. Wie umgehen etwa mit dem Nachbarn, der sich nach und nach verändert und plötzlich nicht mehr derselbe ist? „Darum geht es im Alltag.“ Ihr wichtigster Tipp: „Offen zu bleiben und sich nicht zurückzuziehen.“ Stattdessen sollten Verwandte und Bekannte aufmerksam bleiben und schauen, was nötig ist und daraufhin Angebote machen.

Informationen

„Durch den Nebel“ heißt ein Erklärfilm zum Thema, der auf dem Youtube-Kanal der Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg zu sehen ist. Näheres finden sich außerdem unter www.alzheimer-bw.de und www.kreisseniorenratcalw.de.