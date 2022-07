Dem Springkraut an die Gurgel

5 Zahlreiche unerwünschte Pflanzen wurden aus dem Bachbett beim Berneckstrand entfernt. Foto: Wegner

Eigentlich war der Gedanke eines Projekts des Gymnasiums Schramberg die Schiltach von Unrat zu befreien – doch als noch wesentlicher sah die Stadt das Springkraut. So wurden die Schüler am Berneckstrand tätig.















Link kopiert

Schramberg - Einen ganzen Container voll Springkraut, das mit den Wurzeln ausgerissen werden muss, damit es nicht weiter wächst, haben Schüler des Gymnasiums Schramberg bei ihren Projekttagen ausgerissen und entsorgt.

Berneck-Clean-Up geplant

Eigentlich war ein "Beneck-Clean-Up" vorgesehen, wie der stellvertretende Schulleiter Matthias Dobler sagt. Doch die Stadt habe, da auch die Erhard-Junghans-Schule ein solches Projekt vorhabe und es glücklicherweise im Bach nicht so viel Müll gebe, gefragt, ob die Schüler sich nicht auch um das üppig wuchernde Springkraut kümmern könnten, so Marcus Wild, der zusammen mit seinem Kollegen Ulrich Hog das Projekt den Schülern angeboten hat. Und diese waren voll dabei – mussten allerdings im Dickicht des Bachbewuchses gut aufpassen, nicht mit den zahlreichen Brennnesseln in Berührung zu kommen.

Schnell eine Mulde voll

Eine Abfallmulde mit zahlreichen Pflanzen war aufgrund vieler helfender Hände schnell gefüllt, zudem wurden die Samen extra in Säcke verpackt und im Anschluss der Gehweg entlang der Schiltach gesäubert, da auf diesem Weg ein Großteil der Pflanzen transportiert werden musste.