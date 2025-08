Dem schlechten Wetter getrotzt: So schön war die Premiere des Lahrer Seeleuchtens

34 Das Seeleuchten sorgte für eine ganz besondere Atmosphäre. Foto: Baublies 34 Bilder - Fotostrecke öffnen Die erste Ausgabe des Events war ein Erfolg. Trotz des sehr bescheidenen Wetters haben Tausende Besucher am Freitag- und Samstagabend das Event im Lahrer Seepark genossen.







Erstaunlich war, dass gerade am Freitag, direkt nach dem Auftakt, nicht gerade wenige Besucher dem Wolkenbruch trotzten. Die ersten zwei Stunden des Events schüttete es. Doch die, die so früh gekommen waren, hatten vorgesorgt: mit Gummistiefeln, Friesennerzen, Regenschirmen, viel Humor und der notwendigen Gelassenheit. Der klassische Satz „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung“ versprach also Hoffnung. Bei der Planung, die während des Lockdowns begonnen hatte, hatte niemand ahnen können, dass das erste Wochenende des Augusts im Wortsinne ins Wasser fallen würde.