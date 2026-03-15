Dem Regen getrotzt: So bunt und fantasievoll ging’s beim Lahrer Open-Air der Puppenparade zu

Das schlechte Wetter konnte weder den Künstlern noch den Besuchern den Spaß vermiesen. Der Andrang auf den einzelnen Plätzen der Innenstadt war am Samstag groß.
Der Kiepenkasper ist ein alter Bekannter: Das erste Mal ist er in Lahr auf der Puppenparade vor 20 Jahren aufgetreten. Um die Mittagszeit reiste die Handfigur vom Marktplatz aus auf den Meeresgrund und erlebte dort spannende Abenteuer – unter anderem mit einem Dämon, der einem Fahrradsattel ähnelte. Uwe Spillmann, der Künstler hinter der Figur, ist nach eigener Aussage „nur der Assistent des Kiepenkaspers“. Der Puppenspieler lobt ausdrücklich das Kulturamt und die Organisatoren der Ortenauer Puppenparade für deren Engagement. Er bedauerte am Samstag lediglich, dass er doch „kalte Füße“ bekomme habe – aber dies nur im eigentlichen Wortsinn.