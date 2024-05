Neue Pächter richten Bisinger Gasthaus Rose für Eröffnung her

1 Michel Denninger und Janina Duttine bereiten das Gasthaus Rose trotz Hochwassers auf die Eröffnung vor. Foto: Kauffmann

Das Hochwasser hat auch das Gasthaus Rose getroffen, das die neuen Pächter übernommen haben. Zentimeterhoch stand der Schlamm im Keller, doch die neuen Pächter lassen sich nicht entmutigen. Der Eröffnungstermin steht auch schon fest.









Link kopiert



Michel Denninger und Janina Duttine stehen am Samstag hinter dem Tresen des Gasthauses Rose, und von Pessimismus ist bei ihnen trotz Hochwassers keine Spur. Im Gegenteil: Sie treiben die Vorbereitungen für die Eröffnung mit nach wie vor mit Hochdruck voran. Am Donnerstag, 9. Mai, von 11 Uhr an sollen die Pforten des traditionsreichen Gasthauses wieder für Besucher offen stehen.