Dem Halter droht nun Ärger: Hund beißt Jugendlichen auf dem Lahrer Rathausplatz

1 Die Polizei ermittelt nun gegen den Hundehalter. (Symbolfoto) Foto: Weber Lahrer Polizisten wurden am Montagabend kurz vor 23 Uhr auf den Rathausplatz gerufen, weil dort ein Hunde einen Jugendlichen gebissen haben sollte, so die Meldung.







Vor Ort trafen die Beamten niemand mehr an, allerdings fanden sie kurz danach ein Gruppe Jugendlicher in der Tiergartenstraße, gegenüber einem Lebensmittelgeschäft. Ein 16-Jähriger sagte den Polizisten, er sei von einem freilaufenden Hund gebissen worden und zeigte eine Verletzung vor. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.