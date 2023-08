Vor allem in den zuletzt heißen Sommerwochenenden sei auf dem Sportgelände gefeiert worden, heißt es in dem Sozialen Netzwerk. „Auch wir sind es leid, regelmäßig der Vermüllung der Festplatzanlage entgegenzuwirken oder unser Inventar (Tore, Bänke, Mülleimer etc.) aufzusammeln und aufzuräumen“, schreibt der Fußballverein auf seiner Facebook-Seite. Zu diesem Ärgernis komme noch dazu, dass sich die SpVgg mit den Beschwerden auseinandersetzen müsse.

In diesem Zusammenhang betont der Verein, „dass es sich hier um öffentlich zugängliches Gelände handelt“. Dieses könne eben nicht nur von dem Sportverein selbst genutzt werden. Die SpVgg melde ihre Feste an und gebe diese öffentlich im Amtsblatt und auf der Homepage bekannt. Seit Mitte Juni sei auf dem Sportgelände Sommerpause, heißt es weiter.

Am Ende des Beitrags schreibt der Verein, dass derzeit für die Nachbarschaft nach einer Lösung des Problems gesucht werde. Mit dem Post wurden Bilder vom Samstagmorgen geteilt, auf denen leere Bierflaschen und anderer Müll zu sehen sind.