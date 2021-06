1 Die Lust aufs Impfen lässt anscheinend nach. Foto: Schmidt/dpa

Die Infektionswelle ebbt weiter ab. Möglicherweise ist die Inzidenz im Kreis demnächst im einstelligen Zahlenbereich. Sorge bereitet den Behörden die Ausbreitung der Delta-Virenmutante. Im Kreis gibt es drei Verdachtsfälle. Zudem scheint das Impfinteresse nachzulassen.

Kreis Rottweil - Monatelang bestimmte der Mangel an Impfstoffen die Impfkampagne im Land. Man würde mehr, man könnte mehr Spritzen verabreichen, so der Hinweis der Landkreisverwaltung. Doch es gebe zu wenige Vakzine. Jetzt, wo der Landkreis 1800 extra Dosen zur Verfügung gestellt bekommt, schwindet das Interesse.

Wie Martine Hielscher vom Kreisimpfzentrum (KIZ) im Rahmen einer Medienkonferenz am Freitag berichtete, seien bislang nur 100 der 1800 Extratermine vergeben worden. Ob es am Hersteller – Astrazeneca – liegt? Oder daran, dass zwischen dem ersten und zweiten Piks ganze drei Monate liegen – eine Zeit, die für manche vielleicht als zu lang erscheint?

"Termine gehen nicht mehr so schnell weg wie früher"

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt diese Pause dazwischen, so Hielscher, denn je größer der zeitliche Abstand, desto höher die Wirkung. Sie sagt, sie nehme wahr, dass das Interesse insgesamt schwindet. "Die Termine gehen nicht mehr so schnell weg wie früher." Möglicherweise fehle der Anreiz, da die Testpflicht entfalle. Zudem seien schon viele geimpft, so die stellvertretende Leiterin des Impfzentrums in Rottweil.

Laut dem Bericht von Landrat Wolf-Rüdiger Michel sind 46,2 Prozent der Kreisbewohner erstgeimpft, 30 Prozent verfügen über eine vollständige Immunisierung. Das geht aus Daten des Landesgesundheitsamts hervor. Michel betont, vergleichbare Landkreise lägen unterhalb dieser Quote. Das zeige, dass die Bevölkerung im Kreis Rottweil sehr interessiert sei an einem Impfschutz und Kreisimpfzentrum, Hausärzte und Betriebe gute Arbeit leisteten.

Insgesamt sind im KIZ 54.500 Dosen verabreicht worden, in den Hausarztpraxen wurden 37.800 Nadeln gesetzt, Mobile Impfteams übernahmen 2500 Termine.

Noch keinen Nachweis der Delta-Variante im Landkreis

Das Infektionsgeschehen im Kreis Rottweil entwickelt sich erfreulich. Die Erzählung darüber kommt nicht ohne ein Aber aus: Das lässt sich mit der zunehmenden Ausbreitung der Delta-Variante begründen. Diese Variante, die erstmals in Indien festgestellt wurde, gilt als die höchstansteckende Virusform. Bundesweit ist sie in 15 Prozent aller Fälle nachgewiesen. Stephan Vilgis vom Gesundheitsamt schätzt die Ausbreitung höher ein, denn die 15 Prozent-Quote spiegelt den Stand von vor sieben bis zehn Tagen wider. Im Kreis gebe es noch keinen Nachweis, jedoch drei Verdachtsfälle.

Von der Delta-Variante abgesehen, stimmt das Lagebild im Kreis zuversichtlich. Zwölf Gemeinden sind nun ohne Corona-Infektion, in zwei Kommunen ist das Virus jeweils einmal nachgewiesen, in drei jeweils zwei Mal, in einer vier Mal. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis 15 neue Fälle, seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Frühjahr zählte die Behörde 7746 Infektionen.

Der Monatsvergleich verdeutlicht die Beruhigung des Geschehens. Im April wurden rund 1200 Infektionen gezählt, im Mai 800, im bisherigen Juni nur 159.

Völlig bereinigt ist die Situation in den Pflege- und Behinderteneinrichtungen, ist den Ausführung von Landrat Michel zu entnehmen. Dort gebe es nun gar keine aktiven Fälle mehr, lediglich einige Verdachtsfälle, ergänzt Vilgis. Kein Vergleich mit der Situation im Winter, so Michel.

Wie immer sich die Delta-Variante in den kommenden Wochen und Monaten durchsetzen werde – es sei keine Frage, ob, sondern wann sie auch im Kreis Rottweil nachgewiesen werde –, Ziel sei es, bei der Inzidenz in den kommenden Tagen in den einstelligen Bereich zu kommen. Zurzeit habe man den Stand von vergangenem Jahr erreicht, der niedrigste in diesem Jahr. Die Lage sei zwar entspannt, so Michel, doch man dürfe sich nicht zurücklehnen. Vilgis ermahnt, nicht zu leichtsinnig mit den vielversprechenden Zahlen umzugehen.