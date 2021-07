1 Auch im Landkreis Rottweil ist die hoch ansteckende Delta-Variante auf dem Vormarsch. Foto: AdobeStock_319718852_Romolo Tavani

Die Pandemie ist trotz der momentan niedrigen Zahlen bei den aktiven Fällen und bei den Kontaktpersonen noch lange nicht ausgestanden. Die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus gilt als besonders ansteckend und verursacht einen immer größeren Teil der aktiven Infektionen. Beispielsweise in England ist er längst der beherrschende Typus.

Kreis Rottweil - Auch der Landkreis Rottweil sieht sich einem steigenden Anteil der Delta-Variante gegenüber. Zwar liegt er noch unter dem Landesdurchschnitt, das Gesundheitsamt geht in seiner Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung jedoch davon aus, dass die Mutante auch im Landkreis zunehmend an Dominanz gewinnen wird.

Mit Stand von Dienstag lag der Anteil der Delta-Variante im Landkreis bei rund 46 Prozent. Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg lag laut Gesundheitsamt in der vergangenen Woche bei 63,8 Prozent. Auch im Landkreis Rottweil werde dieser Anteil noch steigen, prognostiziert die Behörde.

Mit Blick auf die Virusvarientengebiete in Europa und in der übrigen Welt liege der Fokus in der Arbeit des Amtes auf der Minimierung der Virusverbreitung gerade bei den Reiserückkehrern, heißt es weiter. In diesem Bereich werde engmaschig überwacht. Zudem stehe man im Verdachtsfall auch mit Fluggesellschaften, Reiseveranstaltern und anderen Behörden in Kontakt. Auf diese Weise sollen möglicherweise infizierte Personen oder Kontaktpersonen schnellstmöglich ausgemacht werden, um auf die Situation reagieren zu können, heißt es aus dem Gesundheitsamt.