Delegation aus Bischwiller in Hornberg zu Gast: Das Gemeinschaftsgefühl gestärkt

1 Bürgermeister Marc Winzer und Peter Reeb mit der Gesellschaft „Le Souvenir Francais“ auf dem Hornberger Schloßberg Foto: Kern

Die Städtepartnerschaft zwischen Hornberg und Bischwiller ist sehr lebendig. Kurze Zeit nach seinem Besuch des Volksfests „Pfiffersdaa“ im Elsaß begrüßte Bürgermeister Marc Winzer eine Delegation von „Le Souvenir Francais“ im Hotel Schloss Hornberg.









Link kopiert



Die Gesellschaft, vergleichbar mit der deutschen Kriegsgräberfürsorge, besuchte am Sonntag die Gedenkstätte Vulkan in Haslach und verband dies mit einer Stippvisite in Hornberg. „Schön, dass Sie hier sind“, hieß Winzer die Gäste willkommen. Gern erinnere er sich an seinen Besuch vor Kurzem in Bischwiller und wünschte den Franzosen einen kurzweiligen Aufenthalt.