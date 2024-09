DEL und Regionalliga Südwest: Follower-Ranglisten – können die Wild Wings und der FC Villingen mithalten?

1 Der Facebook-Account der Schwenninger Wild Wings hat über 35 000 Follower. Foto: Marc Eich

Überraschungen im Netz! Wie schneiden die Wild Wings und der FC 08 Villingen im Vergleich mit den direkten Konkurrenz in Sachen Follower ab? Das sind die Ranglisten in der DEL und in der Regionalliga Südwest, so sieht es bei anderen höherklassigen Vereinen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis aus.









Bei den Zahlen der Facebook-Follower in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) führen die drei großen Clubs Köln, Mannheim und Berlin die Rangliste (Stand diesen Dienstag) an. Überraschend nehmen hier die Grizzlys Wolfsburg den vierten Rang mit 104 440 Followern ein, obwohl die Zuschauerzahlen in der VW-Stadt in jeder Saison im unteren Bereich der DEL anzusiedeln sind.