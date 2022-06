1 Die Fans fiebern dem Saisonauftakt entgegen. Foto: Eibner

Noch steht der Sommer vor der Tür – aber die wahren Eishockey-Fans fiebern schon jetzt dem 15. September entgegen. Denn dann wird es ernst für die Schwenninger Wild Wings und ihre 14 Konkurrenten.















Am Mittwoch hat die Deutschen Eishockey Liga (DEL) bekannt gegeben, wie die neue Saison der DEL aussehen wird – jedenfalls im groben Rahmen. Der 15. September, ein Donnerstag, wurde für das Saison-Eröffnungsspiel terminiert. Das war keine große Überraschung, den das folgende Wochenende war schon seit Ende Mai als erstes Spiel-Wochenende terminiert. Die Liga wird nach drei Jahren allerdings in der kommenden Spielzeit zurückkehren zum altbewährten Modus. Und das heißt, dass nach der Hauptrunde die Playoffs wieder im Best-of-seven-Verfahren gespielt werden. In der abgelaufenen DEL-Saison war der Meister in den Play-offs im Best-of-five-Modus ermittelt worden.

28-mal geht es in der Helios-Arena rund

Die Hauptrunde der neuen Saison beginnt am 15. September 2022 und läuft bis zum 05. März 2022. In dieser Zeit haben alle 15 Teams 56 Hauptrundenpartien zu bestreiten, und jedes Team hat an vier Spieltagen spielfrei. 28-mal geht es also für die Schwenninger Wild Wings und ihre Fans in der Helios-Arena rund – auch gegen den starken Aufsteiger Löwen Frankfurt, auf dessen Auftritte man gespannt sein darf.

Und wieder grüßt der Punktquotient

Spätestens am 27. April 2023 soll der Meister feststehen – dann nämlich ist ein eventuelles siebtes DEL-Finalspiel im Rahmenterminplan eingebucht. Um für alle Umstände gewappnet zu sein – Corona lässt grüßen – ist auch in der kommenden Saison der Punktquotient für die Platzierung der Klubs maßgeblich.

Wintergame am 3. Dezember

Unterbrochen wird die Saison vom 07. bis zum 11. November für die das sogenannte International Break, in diesem Zeitraum wird der Deutschland Cup ausgetragen. Am 3. Dezember 2022 können alle Fußball-Winter-WM-Geplagten mal wieder in die richtige Jahreszeit wechseln und sich über das Highlight in der DEL freuen, denn dann wartet im Kölner RheinEnergieStadion das Wintergame, bei dem die Kölner Haie vor großer Kulisse auf die Adler Mannheim treffen.

Playoffs-Takeoff am 08. März

Die K.o.-Spiele werden am 08. März 2023 mit den Vor-Playoffs straten, die wie gewohnt im „Best-of-Three“-Modus ausgespielt wird. Alle folgenden Playoff-Runden werden dann aber wieder im „Best-of-Seven“-Modus ausgespielt – bis zum Ende spätestens am 27. April 2023.

Wild Wings starten am 26. Juli durch

Um in der kommenden Runde möglichst weit zu kommen, werden die Schwenninger Wild Wings um WM-Fahrer Alexander Karachun bis Ende Juli zusammenkommen, am 26. Juli den Medizin-Check und an den beiden folgenden Tagen die Fitness-Tests absolvieren. Am 1. August wird der neue Trainer Harold Kreis mit seinem Team ins Mannschaftstraining einsteigen.

Fans sind am 5. August dabei

Highlight für die Fans ist natürlich der 5. August, denn da dürfen sich alle beim öffentlichen Eis-Training ein Bild von der zukünftigen Truppe machen. „Schweren Herzens mussten wir das öffentliche Eistraining und die Saisoneröffnungsfeier in den vergangenen Jahren coronabedingt absagen“, sagt Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer dazu, „wir sind sehr glücklich, diese beiden wichtigen Veranstaltungen wieder durchführen zu können und freuen uns sehr auf den persönlichen Austausch mit unseren Fans.“

Ice Tigers der finale Härtetest

Die besagte Saisoneröffnungsfeier wird am 10. September ab 13 Uhr auf der Möglingshöhe über die Bühne gegen, fünf Tage vor DEL-Start. Am Tag davor, am Freitag, 9. September (19.00 Uhr), kommen die Nürnberg Ice Tigers in der Helios-Arena zum finalen Formcheck vorbei.

Erster Check bei den Wölfen

Dann wird eine intensive Vorbereitung hinter den Wild Wings liegen. Am Dienstag, 16. August schauen die Wild Wings um 19.30 Uhr zunächst beim Kooperationspartner Wölfe Freiburg vorbei, ehe zwei auch bei den Fans beliebte Highlights auf dem Programm stehen. Von Donnerstag, 18. August, bis Samstag, 20. August, misst sich die „Weltklasse in Wil“ – außer den Wild Wings nehmen die SC Rapperswil Lakers, der EHC Olten und der EC Villach die Herausforderung an.

Am Bodensee geht’s rund

Fast direkt anschließend geht es nach Kreuzlingen, wo die Schwenninger ihr Trainingslager (24./25. August) zur Teilnahme am Bodensee-Cup (26./27. August) nutzen.

Anfang Juli kommt der Spielplan

Nach der Dauerkartenparty in der Helios-Arena (31. August, 18.30 Uhr) kommen die Kölner Haie zum Testspiel vorbei (Samstag, 3. September, 14 Uhr), ehe nach dem finalen Härtetest gegen die Ice Tigers die Saison starten kann. Gegen wen es (wahrscheinlich) am 16. September gehen wird? Das gibt die DEL wie immer Anfang Juli bekannt. Der Gegner ist für die Wild-Wings-Fans eigentlich eher nebensächlich. Der Hauptwunsch ist: Auftakt für eine erfolgreiche Saison in der Helios-Arena, um mit Fan-Unterstützung den Grundstein zu legen, die Saison 2023 möglichst lange mitzugestalten.

