DEL-Playoffs: Adler Mannheim erstmals seit 2019 wieder im DEL-Finale

Die Adler Mannheim gewinnen die Halbfinalserie gegen München mit 4:1 und stehen erstmals seit ihrem Titelgewinn 2019 wieder im DEL-Finale. Auf wen sie treffen, ist noch offen.
Mannheim - Die Adler Mannheim stehen erstmals seit ihrem bislang letzten Titelgewinn 2019 wieder im Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga. Nach drei Siegen zum Auftakt der Serie und der 1:5-Niederlage zuletzt in München gewannen die Mannheimer vor heimischer Kulisse mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Damit entschieden sie das Duell mit 4:1-Siegen für sich. Im Finale treffen die Adler vom 24. April an auf die Eisbären Berlin oder den Hauptrunden-Ersten Kölner Haie.