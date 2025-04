Deutsche Eishockey Liga: Eisbären Berlin wieder deutscher Eishockey-Meister

1 Marcel Noebels (l.) feiert mit seinen Teamkollegen von den Eisbären Berlin das Tor zum 4:0 im entscheidenden Finale gegen Köln. Foto: Andreas Gora/dpa

Der Titelverteidiger bietet auch im fünften Finalspiel gegen die Kölner Haie eine Galavorstellung. Nach überragenden Playoffs feiern die Berliner ihre vierte Meisterschaft innerhalb von fünf Jahren.









Berlin - Die Eisbären Berlin haben zum elften Mal die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Am Freitagabend gewann der Titelverteidiger das entscheidende Finalspiel gegen die Kölner Haie zum dritten Mal in Serie mit 7:0 (4:0, 2:0, 1:0) und setzte sich damit in der Best-of-Seven-Serie mit 4:1 durch.