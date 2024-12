Del Core Auftritt in Hardt: Die Komik des Weihnachtsfests

Del Core Auftritt in Hardt

1 Heitere Gedanken und vor allem Geschichten rund ums Weihnachtsfest präsentiert der Zimmerner Kabarettist Heinrich Del Core dem Hallenpublikum in Hardt. Foto: Handharmonikaclub

Ganz viel Spaß und gute Laune war angesagt beim jüngsten Auftritt von Heinrich del Core in Hardt. Eine randvoll besetzte Halle genoss hemmungslos das Weihnachtsprogramm des beliebten Comedians.









Auf meisterhaft sympathische und humorvolle Art schilderte Del Core aberwitzige Begebenheiten rund ums Adventsgeschehen. Jeder kennt das, wenn die Frau anfängt, die Wohnung zu dekorieren mit allem, was Keller und Bühne so hergeben, so dass stellenweise nicht mal mehr das Wlan-Signal durchkommt. Da hilft maximal, dass sie ein eigenes Zimmer zum Dekorieren bekommt, bevorzugt die Garage und die schließt man dann ab.