Die Deutsche Eishockey Liga 2 verzeichnet wachsenden Umsatz und wachsende Sponsoringerlöse. Die Blue Devils Weiden sind aus der Oberliga aufgestiegen. Fünf Teams sind in der kommenden Saison aufstiegsberechtigt. Der Modus der Playdowns wurde verändert.

Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) blickt auf eine erfolgreiche vergangene Saison zurück. In der abgelaufenen Saison verzeichnete die Liga einen Gesamtumsatz in Höhe von 61,8 Millionen Euro. Das sind 26 Prozent mehr als im Vorjahr.

Für die kommende Spielzeit 2024/2025 plant die Liga mit einem gesteigerten Etat (ohne Endrunden) von 57,6 Millionen Euro – ein erheblicher Anstieg im Vergleich zu den 49,3 Millionen Euro der letzten Spielzeit und den 43,6 Millionen Euro der Saison davor.

Sponsoringerlöse wachsen

Darüber hinaus konnten die Clubs erneut ihre Vermarktungserfolge ausbauen. Nachdem 2022/2023 zum ersten Mal Sponsoringerlöse von über 22 Millionen Euro erzielt wurden, stiegen diese in der letzten Saison auf über 28 Millionen Euro an.

„Die Clubs leisten eine hervorragende Arbeit an den Standorten und tragen maßgeblich zur positiven Entwicklung unserer Liga bei. Die DEL2 ist mittlerweile eine harmonische und stabil aufgestellte Liga,“ erklärt René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2.

Blue Devils Weiden sind aufgestiegen

Besonderes Augenmerk liegt in dieser Saison auf den Blue Devils Weiden, die aus der Oberliga in die DEL2 aufgestiegen sind. Weiden hat sich in der Oberliga über Jahre hinweg etabliert.

In der kommenden Saison wird der sportliche Wettbewerb zusätzlich durch fünf aufstiegsberechtigte Clubs intensiviert. Zu den Kandidaten zählen die EC Kassel Huskies, Krefeld Pinguine, Dresdner Eislöwen, EV Landshut und die Starbulls Rosenheim.

Der neue Modus

Ab der Saison 2024/2025 werden die Playdown-Spiele grundsätzlich wieder im „Best-of-Seven-Modus“ ausgetragen. Sollte der Punktabstand zwischen den beiden Kontrahenten zwischen 11 und 20 Punkten liegen benötigt das besser platzierte Team nur drei Siege, bei mehr als 20 Punkten nur noch zwei Siege. Neu ist auch, dass die Playdowns künftig bereits am ersten Wochenende nach dem Ende der Hauptrunde beginnen.