1 In einer feierlichen Prozession wurde das Gnadenbild von der Wallfahrtskirche Heiligenbronn in die Bushalle von Schweizer Reisen überführt. Foto: Walter Maier

Die Dekanatswallfahrt 2024 in Waldachtal stärkt die Gläubigen und die Zusammengehörigkeit.









Mehr Gläubige als im Vorjahr pilgerten dieses Jahr zur Dekanatswallfahrt nach Heiligenbronn in der Gemeinde Waldachtal. Nach Einschätzung von Dekanatsreferentin Nicole Uhde waren es an die 800 Katholiken. In einer feierlichen Prozession wurde das Gnadenbild in die Bushalle von Schweizer Reisen überführt.