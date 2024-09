Dekanatswallfahrt in Waldachtal

1 Andächtig: Eine Atmosphäre wie in Taizé bot sich den Teilnehmern in der Schweizer Bushalle. Foto: Walter Maier

Gesänge und Gebete in zauberhafter Lichterstimmung gab es in der Schweizer-Bushalle in Waldachtal.









Link kopiert



Der ökumenische Geist und Spirit von Taizé strahlt aus in die Welt und soll die christliche Jugend zusammenführen. So auch im katholischen Dekanat Freudenstadt und jetzt konkret am Vorabend der Dekanatswallfahrt nach Heiligenbronn, einem Ortsteil von Waldachtal. Dort wurde ein Lichterfest des Glaubens, der Hoffnung und Liebe gefeiert.