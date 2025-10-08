Dekanat Wiesental: Warum Katholiken bald wählen sollen

Die Pfarreiratswahl im Kreis Lörrach ist ein großer Schritt zur Schaffung der neuen Seelsorgeeinheit im Dekanat Wiesental.
Die neu gebildete Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck wird die bisherigen acht eigenständigen Pfarreien des Dekanates Wiesental ab 1. Januar zu einer einzigen großen Seelsorgeeinheit zusammenführen. Ein entscheidender Schritt hierzu wird die Pfarreiratswahl am 19. Oktober sein. Joachim Giesler, leitender Pfarrer, Matthias Wößner, leitender Referent, und Wahlvorstand Dominik Zipfel stehen in den Startlöchern.