Dekanat Tuttlingen-Spaichingen: Sexuelle Belästigung? Pfarrer vom Dienst freigestellt

Die Diözesanleitung Rottenburg-Stuttgart klärt Vorwürfe wegen Fehlverhaltens und sexueller Belästigung gegen einen Pfarrer aus dem Dekanat Tuttlingen-Spaichingen.
Nachdem gegen einen Pfarrer aus dem Dekanat Tuttlingen-Spaichingen Vorwürfe wegen Fehlverhaltens und sexueller Belästigung gegenüber einer erwachsenen Person erhoben worden sind, wurde der Mann bis zur Klärung der Vorwürfe mit sofortiger Wirkung von seinem priesterlichen und pastoralen Dienst in der Gemeinde freigestellt. Das berichtet die Diözese Rottenburg-Stuttgart.