Dekan aus Schramberg im Gespräch: Die Kirche bleibt im Dorf

„Es ist die größte Veränderung in meinem beruflichen Leben“, sagt der Schramberger Pfarrer Rüdiger Kocholl zu der anstehenden Strukturreform.
Weniger Kirchengemeinden, größere Räume, viele Fragen: Die katholische Kirche steht vor einer einschneidenden Strukturreformen. „Es ist die größte Veränderung in meinem beruflichen Leben“, formuliert es Dekan Rüdiger Kocholl. Was bedeutet das für die Menschen vor Ort? Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Rüdiger Kocholl ist seit 2005 katholischer Pfarrer in Schramberg. „Du bist einer von uns“, hört er oft von den Bürgern und tatsächlich, sagt er: „Ich fühle mich mittlerweile als Schramberger.“