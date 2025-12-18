Deißlinger Haushalt: Griff in die „Schatztruhe“ sichert Investitionen

Der Deißlinger Gemeinderat hat den Haushaltsplan für das Jahr 2026 verabschiedet. Die Sitzung endete mit einer nachdenklichen Jahresbilanz des Bürgermeisters.
In seiner Jahresabschlussrede zeichnete Bürgermeister Ralf Ulbrich ein ernstes Bild der aktuellen Lage. Er verwies auf eine Welt, in der für Menschlichkeit wenig Platz scheine, und nannte die Unsicherheiten durch einen „unzuverlässigen“ US-Präsidenten Trump sowie eine EU, die dem Osten kaum Paroli bieten könne. Auch die Bundespolitik kam nicht ungeschoren davon. Ralf Ulbrich sprach von einem „Frühlingsoptimismus“, dem ein unklarer „Herbst der Reformen“ folgte.