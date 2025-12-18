Deißlinger Haushalt: Griff in die „Schatztruhe“ sichert Investitionen

In seiner Jahresabschlussrede zeichnete Bürgermeister Ralf Ulbrich ein ernstes Bild der aktuellen Lage. Er verwies auf eine Welt, in der für Menschlichkeit wenig Platz scheine, und nannte die Unsicherheiten durch einen „unzuverlässigen“ US-Präsidenten Trump sowie eine EU, die dem Osten kaum Paroli bieten könne. Auch die Bundespolitik kam nicht ungeschoren davon. Ralf Ulbrich sprach von einem „Frühlingsoptimismus“, dem ein unklarer „Herbst der Reformen“ folgte.

Lokal schlägt sich die Großwetterlage in den Zahlen nieder. Zum zweiten Mal in Folge ist der Deißlinger Haushalt nicht ausgeglichen. Ulbrich nannte dies „besorgniserregend“, betonte aber, dass die Ursachen nicht bei der Gemeinde zu suchen seien.

Um das Defizit auszugleichen, greift die Gemeinde auf ihre Rücklagen zurück. Eine „Schatztruhe“, wie Bernd Krause (CDU) es nannte. Kämmerin Simone Breil bestätigte, dass der Kernhaushalt trotz der Entnahmen schuldenfrei bleibe. Investiert werden rund 5,8 Millionen Euro, unter anderem in das Rathaus und die Infrastruktur.

Zwölf zu vier

Für die größte Spannung des Abends sorgte die Debatte um die sogenannte „Streichliste“. Die ursprünglich geplante Kündigung der Mitgliedschaft im Hagelabwehr-Verein war in der Bevölkerung auf massives Unverständnis gestoßen. „Das Sicherheitsgefühl ist den Leuten wichtig“, argumentierte Bruno Bantle (SPD) und beantragte nicht nur eine Revision des Beschlusses, sondern auch eine namentliche Abstimmung, um Transparenz zu schaffen.

22 Cent pro Einwohner

Nachdem ein erster Antrag von Kathrin Spadinger (DUL) auf einen pauschalen Beitrag abgelehnt wurde, folgte die namentliche Abstimmung über den zweiten Antrag der SPD-Fraktion: Verbleib im Verein zu dem bisherigen Beitrag von 22 Cent pro Einwohner. Das Gremium nahm diesen Antrag mit zwölf Ja-Stimmen bei vier Gegenstimmen an. Dafür stimmten: Ralf Ulbrich, Harald Buhlinger, Bernd Krause, Timo Hirt, Karl Heinz Maier, Andreas Frank, Gerd Maier, Kathrin Spadinger, Carola Röhrle, Fabio Tedesco, Anja Stumpf und Bruno Bantle. Dagegen stimmten: Dietmar Kargol, Matthias Fietz, Hubert Holl und Georg Röhrle.

Fahrt durch dichten Nebel

Auch städtebaulich bleiben Themen offen. Gerd Maier (DUL) thematisierte die unterschiedlichen Ansichten zum Bauvorhaben am Bechtold/Daibert-Haus. Die Fraktion hoffe weiterhin, dass eine Bebauung möglich sei, ohne den prägenden Charakter des Gebäudes zu opfern. „Die Zeit wird es weisen“, so Maier.

Trotz Herausforderungen und der „Fahrt durch dichten Nebel“, wie Hubert Holl die Haushaltsplanung nannte, wurde das Zahlenwerk einstimmig verabschiedet. Die Gemeinde Deißlingen setzt damit für 2026 auf Stabilität durch Rücklagen, ohne die Investitionen in die Zukunft, sei es in Beton oder in das soziale Miteinander, gänzlich einzustellen.

Stimmen zum Haushalt

Es folgen vier Stimmen aus dem Deißlinger Gemeinderat, die einen Eindruck der unterschiedlichen Philosophien ermöglichen. DUL – Gerd Maier: Die DUL-Fraktion zog eine Bilanz der zahlreichen Bau- und Infrastrukturprojekte. Maier lobte die „Vorzeigeobjekte“ wie den Spielplatz im Bärengarten, mahnte aber zugleich einen verantwortungsvollen Umgang mit den verbleibenden Flächen an („Verdichtung vor Erschließung“).

Er verwies auf Zukunftsprojekte wie die neue Wasseraufbereitungsanlage im Zweckverband Keckquellen und die Beteiligung am Solarpark Primholz. Maier betonte, dass man nicht nur im Sozialen, sondern in allen Bereichen „mit Augenmaß“ gekürzt habe. So wurde etwa die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs um ein Jahr verschoben. Insgesamt sieht die DUL die Gemeinde dank einer „guten Grundsubstanz“ gut für die schwierigen Jahre gerüstet. CDU – Bernd Krause: Krause sprach von einem „zähen Ringen um Euros und Cents“, bei dem selbst Selbstverständlichkeiten auf den Prüfstand kamen. Er zeigte sich erleichtert, dass trotz der angespannten Lage „gravierende Einschnitte“ vermieden werden konnten. Weder das Lehrschwimmbecken noch das Schlachthaus mussten geschlossen werden, und auch bei Schulen, Kindergärten oder der Feuerwehr wurde nicht gekürzt. Dennoch warnte er: „Der Gürtel wird sehr wahrscheinlich noch enger geschnallt werden müssen.“

Als Hauptkostentreiber identifizierte er die steigenden Personalkosten und die Kreisumlage. Die Entnahme aus den Rücklagen bezeichnete er dankbar als Griff in die „Schatztruhe“, die man Gott und den Vorgängern zu verdanken habe. SPD – Bruno Bantle: Bantle verteidigte vehement die sogenannten „Freiwilligkeitsleistungen“. Für die SPD sind Projekte wie der Mehrgenerationentreff oder das neue „Piratenschiff“ keine Verschwendung, sondern essenziell, um die Gemeinde „lebenswerter und zukunftsfähiger“ zu machen.

Er kritisierte deutlich das Missverhältnis zwischen bestellten Aufgaben durch Bund und Land und der fehlenden Finanzierung („Konnexitätsprinzip“). Die hohen Personalkosten (plus 16 Prozent) rechtfertigte er mit den wachsenden Aufgaben, etwa in der Kinderbetreuung, und dem Grundsatz, dass „gute Arbeit auch anständig entlohnt werden muss“. Besonders wichtig war der SPD der Erhalt der Vereinszuschüsse, die seit der Euro-Einführung unverändert seien und den „sozialen Kitt“ der Gesellschaft bildeten. Bündnis 90/Die Grünen – Hubert Holl: Holl wählte drastische Worte für die Finanzplanung und verglich die Erstellung eines ausgeglichenen Haushalts mit einer „Fahrt durch dichten Nebel“. Er forderte, nicht nur zu verwalten, sondern „mutig zu gestalten“. Sein Fokus lag auf der Klimapolitik: Er warnte eindringlich, dass „jeder Euro, den wir heute in fossile Strukturen investieren, morgen zusätzliche Kosten verursacht“.