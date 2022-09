5 Spaß in Kisten Foto: Weisser

Deißlingen - Die Gesamtgemeinde Deißlingen hat auf dem Gewerbe- und Industriesektor sehr viel zu bieten. Das breite und leistungsfähige Spektrum wurde am gestrigen Sonntag bei der Gewerbeschau eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zum zweiten Mal präsentierten sich einheimische Betriebe in dieser Form der Öffentlichkeit.

Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, sich von der großen Vielfalt der Industrie-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe persönlich ein Bild zu verschaffen und auch einmal hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Der Besucherstrom verteilte sich auf die einzelnen Standorte, so dass es fast nirgends ein großes Gedränge gab.

Aussteller nehmen sich Zeit

Die Aussteller konnten sich für die Gäste Zeit nehmen. Zahlreiche Firmen boten Führungen an. Man konnte nicht nur die Betriebe kennenlernen, sondern auch die Menschen, die dahinterstehen. Das Renommee als hervorragender Gewerbestandort rühre nicht nur aus der über 100-jährigen Industriegeschichte her, sondern sei auch auf die gute Weiterentwicklung der letzten Jahrzehnte zurückzuführen, so Bürgermeister Ralf Ulbrich in seinem Grußwort. Wichtige Faktoren seien die guten Verkehrsanbindungen sowie die ausgezeichnete Glasfaserversorgung in allen Gewerbegebieten.

Insgesamt 39 Unternehmen – darunter die zwei in der Gemeinde ansässigen Banken – nahmen an der Ausstellung teil. Mit von der Partie war auch die Gemeinde Deißlingen. Auch verkehrstechnisch hatte das Organisationsteam mit Bürgermeister Ralf Ulbrich an der Spitze vorgesorgt. Zwischen den 26 Stationen pendelte ein Shuttle-Bus. Viele Besucher nahmen dieses Angebot gerne an.

Rahmenprogramm und Shuttle-Bus

Ein vielfältiges kulinarisches Angebot sorgte für das leibliche Wohl der Gäste. Etliche Teilnehmer trugen zum unterhaltsamen Rahmenprogramm bei. Die größte Konzentration an Betrieben gab es in der Lauffener Turn- und Festhalle. Dort bewirtete der Musikverein. Das Hotel Restaurant Hirt, das am Sonntag normalerweise geschlossen hat, bot den Besuchern eine leckere Suppe und ein Glas Sekt an. Auch in Schnitte’s Cafe in Lauffen konnte man sich stärken. Zahlreiche Unternehmen empfingen die Gäste an ihrem Firmenstandorten in den Gewerbegebieten der Gesamtgemeinde.