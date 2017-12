Deißlingen Zum Finale ganz großer Auftritt

Zum Auftakt wird die Jugendkapelle aufspielen dann schwingt sich die Hauptkapelle auf zu einer musikalischen Reise um die Welt. Nach der "Ouverture to a new Age", die der neu gestalteten Festhalle gewidmet wist, gehen die Musiker mit Jules Verne "in 80 Tagen um die Welt". Viele bekannte Songs und Lieder werden für das Blasorchester in Szene gesetzt. So erklingt mit "Carrickfergus" eine uralte Nordirische Volksweise. Mit "Euphoria" wird dann plötzlich der Eurovision Song Contest präsent.

In eine neue Materie tauchen die Musiker beim gemeinsamen Auftritt von Blasorchester und Coverband ein. Zusammen mit der "Absperr-Band" widmen sich die Akteure fünf bekannten Popsongs neu.

Das außergewöhnliche Experiment zum 125. Geburtstag des MVD basiert auf den guten Kontakten der beiden Ensembles. Bei so vielen Appetitmachern scheint einem fulminantem Konzertabend nichts entgegenzustehen, ein volles Haus müsste bei solchen Voraussetzungen zu erwarten sein.