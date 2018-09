Deißlingen Wochenmarkt feiert Geburtstag

Der Wochenmarkt in Lauffen hat sich in erstaunlich kurzer Zeit etabliert. Er steht nach den Worten der Marktinitiative für umweltfreundlichen Einkauf in Wohnortsnähe, autofrei, zu Fuß oder mit dem Rad in wenigen Minuten erreichbar, auch von Deißlingen aus. Parkplätze gibt es um die Ecke, das Mitfahrbänkle oder das E-Mobil der Gemeinde kann genutzt werden. Müllarm ist der Einkauf ohnehin, wenn man die vorhandenen Möglichkeiten ausschöpft. Die Kundschaft lobt das vielfältige und frische Angebot, das von meist sehr gut aufgelegtem Standpersonal zu fairen Preisen offeriert wird. Die Besucher freuen sich auch über die gemütliche Einkaufsatmosphäre beim Neckarbrückle am begehbaren Neckarufer.

Dass durch den Wochenmarkt die Lauffener Dorfmitte eine soziale Belebung erfahren, steht ebenfalls außer Frage. Es ist ein Treffpunkt mit Begegnungen aller Generationen. Es gibt Kaffeeplausch und Schwätzle. Auch ortsübergreifend, von Deißlinger zu Lauffener und umgekehrt, schätzt man das schöne Miteinander.