Deißlingen Wieder eine Oase für Kleidung und Spielzeug

Margit Emminger und Jacqueline Engel hatten mit ihren vier Mitarbeitern und Helfern eine Oase für Kinderkleidung und Spielzeug geschaffen. Zahlreiche Verkäufer, große und kleine "Geschäftsleute", priesen ihre Waren an 60 Verkaufstischen an. Ebenso im Angebot waren gut erhaltene Kinder- und Baby­wagen. Der Zulauf an kaufwilligen Kunden war enorm.

Schon seit 2002 gibt es den Kinderbasar, erzählte Margit Emminger, die von Beginn an dabei ist und zusammen mit Jacqueline Engel den Basar organisiert. An die 40 Tische waren es bereits vor 16 Jahren, erinnerte sich Margit Emminger. Der Basar wird zweimal im Jahr durchgeführt, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.

Noch eine Besonderheit gibt es zu berichten. Die leckeren Kuchen und Gebäcksorten werden von den Verkäuferinnen gebacken und gespendet. Somit kommt der Verkaufserlös von der Kuchentheke zum Gesamterlös dazu. Der Reinerlös des Kinderbasars kommt einem sozialen Zweck zugute: nämlich dem Sozialfonds der Gemeinde Deißlingen. Übrigens: Die Veranstalter wollen am Standort Lauffener Festhalle festhalten. Margit Emminger meinte, dass die Platzaufteilung in dieser Halle "einfach besser" sei für den Kinderbasar.