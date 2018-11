Deißlingen Wie weit darf das Wasser weg sein?

Deißlingen (shr). Aus der Mitte des Gemeinderats war die Anregung gekommen, die Situation der Wasserstellen auf dem Deißlinger Friedhof noch einmal kritisch zu überprüfen. Grund: von der Bevölkerung werde immer wieder eine Wasserstelle im nördlichen Bereich (Eingang von der Seestraße her) gewünscht. Allerdings war dann auf dem Friedhof zu hören, dass dies lediglich von drei Personen gewünscht wurde. Die Situation sei, so Bürgermeister Ralf Ulbrich, dass es vom unteren Teil des dort liegenden Grabfeldes rund 80 Meter bis zur nächsten Wasserstelle sind. Bei allen anderen Grabfeldern beträgt diese Strecke nur 50 Meter. Die Kosten für einen Brunnenneubau bezifferte Ortsbaumeister Rainer Braun auf rund 15 000 Euro. Bernd Krause (CDU) sowie Petra Flaig (DUL) waren der Meinung, dass eine neue Brunnenstelle vorerst nicht notwendig sei. Bei vielen anderen Friedhöfen betrage die Strecke bis zum nächsten Brunnen ein Vielfaches der Strecke in Deißlingen. Selbst in Lauffen sei der Weg länger.

Wolfgang Dongus (SPD) wollte von Josef Rohrer, der die Friedhöfe in Deißlingen und Lauffen betreut, wissen, ob in heißen Sommern ein Wasserfass aufgestellt werden könnte. Für Rohrer ist dies jedoch nicht empfehlenswert, da sich das Wasser bei hohen Temperaturen zu stark aufheize und somit den Pflanzen schade.

Da in den nächsten fünf Jahren die Umgestaltung des Grabfelds in Richtung Ausgang Seestraße anstehe, könne man den Brunnenneubau bis dahin vertragen, schlug Bürgermeister Ralf Ulbrich vor. Somit werden die Kosten für die neue Wasserstelle, für das kommende Haushaltsjahr nicht aufgenommen.