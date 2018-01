Deißlingen Wer will den Taktstock schwingen?

Deißlingen-Lauffen. Kirchenchorvorsitzende Hildegard Strauß bedankte sich in ihrem Bericht bei den Chormitgliedern für die "Freude am Singen zu Gottes reichen Segen". Für die Geburtstagskinder der jüngsten Zeit, Sabine Haller und Walter Ilg, gab es ein Ständchen vom Chor mit den Liedern "Meine Zeit steht in Deinen Händen" und dem "Irischen Reise Segen".

17 Sänger warten auf einen Chef

Für guten Chorbesuch erhielten Renate Bucher und Robert Schuhbauer aus den Händen von Hildegard Strauß ein kleines Präsent überreicht.