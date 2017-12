Deißlingen Weihnachtsmann kommt selten allein

Überall, wo der Geschäftsreisende im süddeutschen Raum unterwegs war, hatte Oswald auch einen Blick, um Neues für sein Hobby zu entdecken. Und so wuchs die Sammlung inzwischen auf annähernd 1000 Einzelteile an. Circa 600 davon sind Weihnachtsmänner in allen Größen. "Die kleinsten sind zwei Zentimeter, die größten bis zu 130 Zentimeter", erklärt Oswald. Klar, dass bei dieser Vielfalt praktisch in jeder Ecke des Hauses Platz für Weihnachtsmänner ist. Die könnten sogar alle noch übertroffen werden, denn seit Kurzem gibt es ein Exemplar, das eine stattliche Größe von 2,50 Meter vorzuweisen hat. Ihn will Oswald in den nächsten Tagen noch aufbauen. Klar, dass der dann im Vorgarten seinen Platz einnehmen wird.