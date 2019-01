Deißlingen Vor Katja geht auch "König Herrmann" in Knie

Die Gründung von "König Herrmann" geschah aus einer Untergruppe des Jungkolping Deißlingen heraus. Als man sich einst wieder einmal fußballerisch auf ein Grümpelturnier in Bärenthal vorbereitete, fuhr ein Ballgeschoss in die untere Lendengegend eines Spielers, was den Spruch provozierte, "fascht hättsch m´r d’Herrmann zemmegschosse". Als es dann darum ging, einen Namen für die Elfmetermannschaft zu finden, war "König Herrmann" nicht mehr zu schlagen. "Seit 2009 wird unter diesem Namen firmiert. Derzeit gehören Marc Kohnle, Sebastian Oberle, Christian Liebermann, Fabian Grimm, Robin Staiger, Simon Müller, Paddy Munding, Tobias Schmeh, Andreas Lissy, Harald Buhl, Fabian Frank und Steffen Lohrmann zum engen Kader des unternehmungslustigen Teams, das sich mit noch etlichen Protagonisten mehr von Musikverein, Kolping, Feuerwehr und DRK bunt gemischt aufstellt. An der Deißlinger Fasnet ist man besonders aktiv. So gibt es am Fasnetsmontag eine Besenwirtschaft im Kolpingzimmer des katholischen Gemeindezentrums und am Fasnetdienstag den schon obligatorischen "Besen in der Gupfe". Für den Auftritt beim Bürgerball haben sich die feschen Jungs mit Katja Stahl sogar eine Trainerin engagiert. "Nur am Sonntagmorgen seien die Proben lahm, sagt die Fitnesschefin, die aber bisher noch keine Platzverweise aussprechen musste.

Was aber wird beim Bürgerball eigentlich aufgeführt? Da wird erst mal nichts verraten.

Weitere Informationen: https://www.facebook.com/KoenigHerrmann.