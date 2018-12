Deißlingen Von Salzwüsten, Gletschern und Tangotanz

Die zahlreichen Besucher ließen sich gerne auf die Reise zwischen Salzwüsten, riesigen Wasserfällen und einen überraschenden Erste-Klasse-Flug mitnehmen. Zuerst die Atacama-Wüste, der trockenste Ort der Erde. "Wenn Sie hier eine Tasse hinstellen, wird sie in hundert Jahren nicht voll", erzählte Jürgen Bögelspacher. Aber an manchen Stellen gibt es Wasser, im Tatio nämlich, dem drittgrößten Geysirfeld der Welt, das man allerdings nur frühmorgens bewundern kann, denn wenn die Sonne über die Berge steigt, ist das Spektakel auf der eisigen Hochfläche vorbei. Die beiden wanderten durch das Tal des Todes mit faszinierenden Lehm-Strukturen, die einst Meeresboden waren. Beeindruckende Natur, aber auch beängstigende Eingriffe sahen die beiden: Minen, in denen Kupfer, aber auch Metalle für die Handyherstellung abgebaut werden und die dafür sorgen, dass der ohnehin schon heikle Grundwasserspiegel noch weiter absinkt. Und zwischen Wüstenlandschaften Salzseen, in denen Flamingos ihr Futter finden, blaue Blütenmeere, winzige Dörfer, in denen Menschen mühsam versuchen, auf Terrassenfeldern etwas Essbares anzubauen.

Die nächste Station der beiden war die Osterinsel mit ihren rätselhaften Riesenköpfen und mehr als freundlichen Bewohnern, wo sie unter anderem ein Rugbyspiel erlebten und eine Kirche besichtigten, die neben christlichen auch mit den uralten Symbolen des Vogelmann-Kults geschmückt ist. Und als die beiden Richtung Festland zurückflogen, landeten sie am falschen Schalter: Erste Klasse hatten sie nicht gebucht, doch die nette Mitarbeiterin erklärte ihnen, sie liebe es, Leute zu überraschen, und so flogen die Globetrotter mit eigenem Stewart und leckerer Speisekarte.

Schließlich ging es nach Santiago, dann zum Südzipfel des Kontinents, Feuerland. Den riesigen Moreno-Gletscher, von dem ständig Stücke abbrechen, durften die zwei Deißlinger auch besteigen. "Wir waren die einzigen, die richtig angezogen waren", erzählten sie schmunzelnd und zeigten Bilder von Menschen mit Turnschuhen und nackten Knöcheln.