Deißlingen Von heilenden Quellen und sprudelnden Wasserspendern

Die Quelle im Garten des Hauses von Sebastian Müller – heute Krankengymnastik Lörscher – gilt als bedeutendster Wasserlieferant des Dorfes. Im Grunde seien es zwei Quellen, die immer sehr konstant Wasser lieferten. Gespeist werden davon der Brunnen am Waaghäusle mit einem Mühlrad und zum anderen der Büblisbrunnen an der Neckarbrücke. Letzter Brunnenname rührt von den Buben, die sich den Platz als Spielgelände auserkoren hatten.

Früher habe die Werbung mit der Wasserversorgung für eine Gemeinde einen Stellenwert wie heute Breitbandkabel oder Internet gehabt, betont Siegfried Bucher. 1928 wurde der Wasserzweckverband Oberer Neckar mit seinem Quellgebiet bei der Neckarburg gegründet, dem auch Lauffen angehört. In den 1930er-Jahren gab es eine große Trockenheit, und in Lauffen kam kein Wasser mehr an. Bei einer Inspektion der Quellen, bei der auch Siegfried Bucher als kleiner Bub mit dabei war, stellte sich heraus, dass die Quellen durchaus noch Wasser lieferten, doch das Lebenselixier konnte wegen des Niedrigwassers im Neckar nicht mehr in die Hochbehälter gepumpt werden. Die Wasserkraft des Neckars wurde nämlich genutzt, um die Hochbehälter aufzufüllen. So musste man in Lauffen diese Durststrecke mit dem Wasser aus den Brunnen überbrücken.

Seit den 1980er-Jahren wird dem Wasser Bodenseewasser beigemischt. Dass Siegfried Buchers reiches Wissen immer wieder sehr imponiert, machte auch der große Beifall aus der Seniorenrunde deutlich. Natürlich wurde der Referent von den Organisatoren des ökumenischen Seniorennachmittags nach dem spannenden Auftritt nicht ohne ein Präsent entlassen.