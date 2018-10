Deißlingen Volles Haus bei der Feuerwehrkirbe

Deißlingen (shr). Neulich war es wieder soweit. Seit 25 Jahren ist die Feuerwehrkirbe in Deißlingen Tradition. Nach alt hergebrachtem Rezept wurde das Sauerkraut wieder zubereitet. Doch das Rezept wurde auch dieses Jahr nicht offenbart. Seit acht Jahren zeichnet Feuerwehrkamerad Christian Strohm für die Küche verantwortlich. Auch dieses Jahr übertraf sich der Chef de Cuisine der Floriansjünger aus Deißlingen und Lauffen selbst. Speziell fürs Auge wurden die Schlachtplatten kunstvoll hergerichtet. Wie zu beobachten war, lief dies wie am Schnürchen ab. Wie am Fließband ging das bei dem eingespielten Küchenteam zu. Jeder Handgriff saß.