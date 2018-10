Deißlingen Volles Haus bei der Feuerwehrkirbe in Deißlingen

Seit acht Jahren zeichnet Feuerwehrkamerad Christian Strohm für die Küche verantwortlich. Auch dieses Jahr übertraf sich der Chef de Cuisine der Floriansjünger aus Deißlingen und Lauffen selbst. Speziell fürs Auge wurden die Schlachtplatten kunstvoll hergerichtet. Wie zu beobachten war, lief dies wie am Schnürchen ab. Wie am Fließband ging das bei dem eingespielten Küchenteam zu. Jeder Handgriff saß.

Den zahlreichen Gästen im katholischen Gemeindezentrum mundeten die Schlachtplatten vortrefflich. Die Helfer in der Küche und an der Spüle hatten alle Hände voll zu tun, als zur Mittagszeit alle Tische belegt waren. Das katholische Gemeindezentrum war brechend voll. Auch die Sonne zeigte sich an diesem Tag wieder mal von ihrer besten Seite, sodass die Terrasse des Zentrums dieses Mal wieder voll besetzt war.

Zur Unterhaltung spielte die kleine Besetzung des Musikverein Deißlingen auf unter der Leitung von Florian Billerbeck. Den ganzen Tag über drehte sich das Glücksrad der Jugendfeuerwehr.