Deißlingen Volksbank in ihrem Bereich ganz starke Größe

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben eine Kultur, in der der Kunde im Mittelpunkt steht. Deshalb können wir unseren erfolgreichen Weg weiter beschreiten", erklären Vorstandssprecher Christoph Groß und Vorstandsmitglied Steffen Schlenker unisono. Die Bilanz­-summe 2017 stieg um 9,3 Prozent auf 248 Millionen Euro, noch stärker wuchs das Kreditgeschäft, das nun 182 Millionen Euro Forderungen an Kunden in der Bankbilanz aufweist.

Die Kundeneinlagen erhöhten sich auf 151 Millionen Euro. Das betreute Kundenvolumen durchbrach im zurückliegenden Geschäftsjahr erstmals die Marke von 500 Millionen Euro und stieg um 10,5 Prozent auf 538 Millionen Euro. Zwei wesentliche Triebfedern der insgesamt zufriedenstellenden geschäftlichen Entwicklung waren das erfolgreiche Immobilien-Vermittlungsgeschäft sowie der Bereich Wertpapiere.

"Die Volksbank Deisslingen verfügt über einen großen Stamm an Interessenten, so dass wir Objekte schnell und sehr diskret vermarkten können. Das schätzen gerade Verkäufer" erläutert Groß zum Immobiliengeschäft.